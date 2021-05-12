الرئيس اليمني: دعم إيران للحوثي"لاحدود له"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس اليمني إن النظام الإيراني هو الراعي الرئيسي للانقلاب الحوثي وأن دعم طهران "للمليشيات القمعية المتمردة باليمن لاحدود له".

ووصف الرئيس عبدربه منصور هادي، الأربعاء، في كلمة له للشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر مليشيا الحوثي الانقلابية بـ"أعداء الأمة والوطن" الساعية بدعما غير محدود من النظام الإيراني أن "تخضع شعبنا لتبعية نهجها العدائي الاقصائي لمشاريع ظلامية و توسعية باليمن والمنطقة"، حد قوله.

وأكد الرئيس اليمني أنه بفضل صمود وتضحيات الشعب اليمني لازالت الإرادة والعزائم عالية ولن ترضى او تقبل مطلقاً أو تسمح للمشروع الإيراني بالنيل من اليمن، مهما كلف ذلك من ثمن.

وأشاد هادي بدعم وتضحيات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية الشقيقة المقدرة والتي "لم ينقطع أو يجف" عن دعم اليمن والشعب اليمني في كل المراحل ومختلف المجالات.

وشدد على توحد الجميع وإنهاء أي توترات جانبية أو خلافات مناطقية أو حزبية أو حسابات ضيقة لا تخدم المعركة الأسمى والأهم في مواجهة المليشيا الحوثية وحشد الامكانيات للتصدي لهذه الأطماع الإيرانية لإلحاق الهزيمة بأدوات الملالي، واذرعها الطائفية.

كما أشار إلى التنازلات والتعامل الإيجابي مع كافة جهود ودعوات السلام الأممية والإقليمية منذ أكثر من 6 أعوام، لكن المليشيات الإرهابية قابلت ذلك "بمزيد من التصعيد العسكري والصاروخي، وارتكاب الجرائم والمجازر ضد المدنيين ببلادنا والأشقاء في السعودية".

واعتبر هادي ذلك "خطوة تعكس ما ينطوي عليه سلوك هذه المليشيات من إرهاب وحقد، ونزعة إجرامية، وارتهان للإرادة الإيرانية الهادفة لإشعال الحروب والأزمات ظنا منها أنها بذلك ستكون قادرة على تركيع وإخضاع شعوب المنطقة لأطماعها السوداء".

وتأتي كلمة الرئيس اليمني تزامنا مع إفشال مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا لكل فرص السلام وتلاشي الزخم الدولي بشأن قدرة التوصل لحل سلمي وسط ترقب اليمنيين لمعركة حاسمة لاستعادة صنعاء والحديدة وردع هجوم الانقلابيين على مأرب شرقا.