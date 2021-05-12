طبيب أسرة يوجه رسالة لمن يأكل مفطح صباح العيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه طبيب أسرة رسالة هامة إلى من يأكل مفطحًا في صباح يوم عيد الفطر المبارك.

أطعمة دسمة:

وتعجب الطبيب خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية من الذي يتناولون مثل تلك الأطعمة الدسمة بعد صيام شهر رمضان، مضيفًا أن تناول أي شيء ولو شرب مياه أو حليب أو أكل فواكه قبل تناول الطعام مهم لتقليل الشهية.

وتابع أن البعض يكمل طعامه رغم الشبع وهذه مشكلة، ويمكن شرب كوب من المياه قبل الوجبة لتهيئة المعدة، مع أهمية تقليل كمية الطعام.



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