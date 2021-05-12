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هلال الطائف يباشر 4879 بلاغًا في شهر رمضان

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شكرا لقرائتكم هلال الطائف يباشر 4879 بلاغًا في شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

هلال الطائف يباشر 4879 بلاغًا في شهر رمضان

تنوعت ما بين حوادث وحالات إسعافية

متابعات الخليج 365 - واس

باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 4879 بلاغا، تنوعت ما بين حوادث وحالات إسعافية باشرتها فرق الهلال الأحمر باحترافية وسرعة فائقة

تغطية الهلال الأحمر:

ورفع الهلال الأحمر استعداداته لأيام العيد بتغطية المواقع المهمة وبعض مصليات العيد، من خلال تواجد فرقها التطوعية والإسعافية لمتابعة التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومباشرة أي طارئ لا قدر الله.

وتهيب الهيئة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر خلال فترة العيد من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة إسعافية عن طريق الرقم 997 أو تطبيق “أسعفني”.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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