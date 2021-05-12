الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

هلال الطائف يباشر 4879 بلاغًا في شهر رمضان

متابعات الخليج 365 - واس

باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 4879 بلاغا، تنوعت ما بين حوادث وحالات إسعافية باشرتها فرق الهلال الأحمر باحترافية وسرعة فائقة

تغطية الهلال الأحمر:

ورفع الهلال الأحمر استعداداته لأيام العيد بتغطية المواقع المهمة وبعض مصليات العيد، من خلال تواجد فرقها التطوعية والإسعافية لمتابعة التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومباشرة أي طارئ لا قدر الله.

وتهيب الهيئة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر خلال فترة العيد من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة إسعافية عن طريق الرقم 997 أو تطبيق “أسعفني”.

شارك الخبر