الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

السديس لمنسوبي رئاسة الحرمين عبر اللاسلكي: قدمتم موسمًا تاريخيًّا

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عبر جهز الاتصال اللاسلكي التهنئة لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة عيد الفطر.

جهود جليلة:

كما قدم لهم شكره وتقديره على ما بذلوه خلال شهر رمضان المبارك من خدمة جليلة لبيت الله الحرام وقاصديه.

موسم تاريخي:

وقال السديس: شكرًا لجهودكم التي بذلتموها خلال الشهر الكريم مما حقق ولله الحمد والمنة نجاحًا استثنائيًّا وموسمًا تاريخيًّا بفضل الله ثم توجيهات القيادة الرشيدة نموذجًا من المواسم المتميزة والناجحة والاستثنائية.

وأضاف أن ما قدمه الموظفون كان مشرفًا ومحل فخر واعتزاز وتاجًا على رؤوسنا جميعًا، لكم الشكر والعرفان والمثوبة والأجر وتستحقون شهادات الشكر والتقدير والتحفيز على ما قدمتموه خلال هذا الشهر الكريم.

وأضاف السديس: “لم نوجد إلا لخدمتكم لترتقوا بهذه الأعمال العظيمة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وأيضًا أوصيكم بالاستمرار بتقديم أرقى وأفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما”.

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