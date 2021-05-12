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الصحة: عقموا باستمرار

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شكرا لقرائتكم الصحة: عقموا باستمرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

الصحة: عقموا باستمرار

للحماية من انتقال العدوى

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن الاحترازات متعددة ولكن البطل واحد، مشددةً على أن التعقيم المستمر يحمي الشخص وغيره من انتقال العدوى.

تحذير: 

وحذر وزير الصحة، توفيق الربيعة، من تقبيل أو عناق الأطفال؛ لأنهم ينقلون عدوى بشدة.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم.. احذروا تقبيل أو عناق الأطفال، فبالرغم من أنّ إصاباتهم بسيطة؛ أو بدون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة، لذا من المهم حماية كبار السنّ، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح. حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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