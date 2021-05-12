بث خطبة صلاة العيد في المسجد الحرام مترجمة لعدة لغات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كافة الإمكانات لترجمة خطبة صلاة عيد الفطر المبارك، في المسجد الحرام.

وسيكون خطيب صلاة العيد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

بث خطبة صلاة العيد:

وسوف تبث الخطبة عبر عدة موجات إذاعية، ومن خلال تطبيقات أجهزة الجوال ومنصة “منارة الحرمين” من خلال الرابط التالي: هنا.



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