وزير الصحة: الأطفال ينقلون العدوى بشدّة احذروا تقبيلهم أو عناقهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر وزير الصحة، توفيق الربيعة، من تقبيل أو عناق الأطفال؛ لأنهم ينقلون عدوى كورونا بشدة.

تحذير:

وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم.. احذروا تقبيل أو عناق الأطفال، فبالرغم من أنّ إصاباتهم بسيطة؛ أو بدون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة، لذا من المهم حماية كبار السنّ، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح. حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم.

مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

اللقاح في المنازل:

كما أعلنت وزارة الصحة عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة؛ وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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