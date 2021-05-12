شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من التجارة على فيديو ظهر فيه شخص يدعي عدم دقة وزن أكياس الأرز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت وزارة التجارة، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يدعي فيه شخص عدم دقة وزن أكياس الأرز.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن الميزان المستخدم في المقطع مخصص للحلويات والمكسرات، ويحمل وعاء خارجيا من الاستيل يزن 1 كيلو، موضحة أنه يتم برمجة الميزان إلكترونياً بناقص 1 كيلو (وزن الوعاء).

وتابعت أن الفرق الرقابية قامت بجولات في مختلف مناطق المملكة للوقوف على دقَة كيل وموازين الأرز في منافذ البيع، وتم التأكد من صحتها.