شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يوجه رسالة للجميع بشأن الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن عيد الفطر، قائلة: " احتاجُ اهتمامكم، في عيدكم كونوا حذرين للغاية: ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنّبوا التجمّعات الكبيرة " .

وشدد: " اذهب لصلاة العيد بسجادتك الخاصة، البس الكمامة باستمرار، عقّم يديك قبل وبعد العيديّة، اترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين " .

وتابع: "حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم.. احذروا تقبيل أو عناق الأطفال، فبالرغم من أنّ إصاباتهم بسيطة؛ أو بدون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة، لذا من المهم حماية كبار السنّ، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح.. حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم " .