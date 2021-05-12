شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مرابطون بالحد الجنوبي يفاجئون أبناءهم بالعودة بعد غياب طويل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة الحرس الوطني مبادرة للجنود المرابطين في الحد الجنوبي باسم "للعيد فرحة"، والتي تتمثل باستقبال أبنائهم بطريقة مختلفة، بمناسبة عيد الفطر.

وظهر في الفيديو، 4 من الجنود المرابطين كفريق واحد في ساحة لتدريب القنص، كما يوجد فريق ثانٍ يتكون من مجموعة من الأطفال دون علمهم بمن يقابلهم.

وبدا في الفيديو لحظة نزع الخوذات بعد انتهاء التدريب، حيث تفاجأ الفريق الثاني بأنهم كانوا يتدربون برفقة آبائهم بعد غيابهم 4 أشهر في الحد الجنوبي.