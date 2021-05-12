شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المركز السعودي: يمكن لكل من بلغ الـ 18 من عمره التسجيل للتبرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح دكتور محمد الغنيم مدير عام المركز السعودي للتبرع بالأعضاء، أنه يمكن لكل من بلغ الـ 18 من عمره التسجيل من أجل التبرع بالأعضاء. أوضح دكتور محمد الغنيم مدير عام المركز السعودي للتبرع بالأعضاء، أنه يمكن لكل من بلغ الـ 18 من عمره التسجيل من أجل التبرع بالأعضاء. وقال "الغنيم" خلال لقائه بـ "العربية السعودية"، أن المركز لديه4000 مريض بالفشل الكلوي جاهز للزراعة. وأضاف: "رصدنا تضاعف التسجيل بنسبة 1000% مقارنة بالحملات السابقة ويمكن للراغبين التبرع بالأعضاء التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق توكلنا".