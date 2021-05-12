الأرصاد عن طقس «الخميس»: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس الخميس (أول أيام عيد الفطر)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقَّع المركز، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية «حفر الباطن، القيصومة» والأجزاء الجنوبية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط المْوج.

أما الخليج العربي، فيشهدُ رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا بمعظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية: