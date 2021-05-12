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هدية الملك للعراق.. إعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب واستقبال الحالات الحرجة بالمملكة

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الرياض - محمد عبدالله - انطلاقًا من روابط الأخوة بين البلدين..

أعلنت سفارة المملكة العربية لدى جمهورية العراق عن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، هدية من خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي الشقيق.

كما أعلنت المملكة عن استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين.

يأتي ذلك انطلاقًا من روابط الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإيمانًا من المملكة برسالتها السامية المتمثلة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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