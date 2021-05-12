«توكلنا»: 6 خطوات للتسجيل في التبرع بالأعضاء

أوضح تطبيق توكلنا، اليوم الأربعاء، كيفية التسجيل للتبرع بالأعضاء.

وقال «توكلنا» في بيان عبر حسابه على تويتر: توجه إلى موقع توكلنا عبر سدايا، وأكمل عملية تسجيل الدخول، واختر القائمة، ثم اختر التبرع بالأعضاء، واقرأ الشروط والأحكام جيدًا، وانتظر حتى تأتيك رسالة تم تسجيل طلبك بنجاح.

وأشار توكلنا إلى أنه تم إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع، تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وإنفاذًا لتوجيه رئيس مجلس إدارة، بمشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بكل ما يفيد الوطن في المجال التقني وتحسين تجربة المستخدم.

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