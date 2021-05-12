بعد تطويره.. ماذا نعرف عن مسجد العيساوية بالجوف؟

يقع مسجد العيساوية التاريخي وسط مركز العيساوية التابع لمنطقة الجوف، والذي يبعد نحو 90 كم شرق محافظة القريات، ونحو 40 كم غرب مركز طبرجل على الطريق الدولي.

ودخل المسجد، ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد العيساوية لكونه يعد من أقدم مساجد المركز، وكان الناس يأتونه من القرى المجاورة للصلاة فيه.

ومن أبرز أئمة ومؤذني المسجد الشيخ محسن النصار، وشايع الرباح الذي كان أميرًا للمركز، وابنه السعدي الذي تولى الإمارة بعد والده، والشلوفي شتواي، وعازم غمران الشراري الذي ظل في إمامة المسجد نحو 20 عامًا، وهريسان عليان الشراري، والذي كان مؤذنًا للمسجد.

ويتميز مسجد العيساوي بطرازه المعماري الفريد، حيث بُني من الحجر الأسود، وسقفه من الخرسانة، وتبلغ مساحته الكلية نحو (284م2) ويتسع لنحو (85) مصليًا، وهو جاهز لإقامة الصلوات فيه.

ويتكون المسجد من بيت للصلاة، وفناء مكشوف، ومصلى للنساء، ودورات للمياه، وللمسجد مدخلان في الواجهة الشرقة والغربية.

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