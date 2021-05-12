بالفيديو.. سعد الخثلان يوضح سنن ليلة ويوم العيد

أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السنن التي يستحب أدؤها في ليلة ويوم العيد.

وقال الدكتور سعد الخثلان عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إن من سنن ليلة العيد التكبير وهذه قد أرشد إليها الله عز وجل في قوله « وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

وأضاف الخثلان أن التكبير ليلة عيد الفطر مؤكد أكثر من التكبير ليلة عيد الأضحى عند كثير من أهل العلم لأن الله تعالى قد ذكره في القرآن.

ويبدأ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد وهو تكبير مطلق أي لا يكون في أدبار الصلوات وهذه السنة قد غفل عنها كثير من الناس فرحم الله من أحياها.

ويجب التكبير بين الأذان وإقامة صلاة المغرب أو صلاة العشاء ليلة العيد وأن يرفع المرء صوته بالتكبير إحياء لهذه السنة التي غفل عنها الكثيرون.

ومن سنن يوم العيد أن يلبس المسلم أحسن ثيابه فينبغي أن يتجمل ويلبس أحسن ملابسه وأن ينظف بدنه وأن يتطيب وكذلك أيضا ينبغي أن يفطر على تمرات وأن يذهب لمصلى العيد من طريق وأن يعود من طريق أخر ويهنئ المسلم أخاه بقوله «تقبل الله منا ومنكم».

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