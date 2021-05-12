ما الأعضاء التي يمكن للأحياء والمتوفين دماغيًّا التبرع بها؟.. «الصحة» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الأعضاء التي يمكن التبرع بها، من الأحياء والمتوفين دماغيًّا.

وفي بيان عبر تويتر، أشارت الوزارة إلى أن الأعضاء التي يمكن التبرع بهما من المتوفين دماغيًّا، هي: (الرئة، القرنية، الكبد، القلب، الكليتين، صمامات القلب، البنكرياس). أما الأحياء فيمكنهم التبرع بـ(كلية واحدة، فص من الكبد، نخاع العظام).

وقد أوضح تطبيق توكلنا، اليوم الأربعاء، كيفية التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني.

وقال التطبيق: توجه إلى موقع توكلنا عبر سدايا، وأكمل عملية تسجيل الدخول، واختر القائمة، ثم اختر التبرع بالأعضاء، واقرأ الشروط والأحكام جيدًا، وانتظر حتى تأتيك رسالة تم تسجيل طلبك بنجاح.

وأشار توكلنا إلى أنه تم إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع، تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وإنفاذًا لتوجيه رئيس مجلس إدارة، بمشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بكل ما يفيد الوطن في المجال التقني وتحسين تجربة المستخدم.

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