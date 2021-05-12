بالصور.. معتمرون يشيدون بالخدمات الاستثنائية المقدمة: ما حدث مثار للإعجاب

أشاد عدد من معتمري وزائري بيت الله الحرام بالخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي جاءت وسط ظروف جائحة كورونا الاستثنائية.

وفي بيان للرئاسة، قال المعتمر عابد أحمد: تفردت الرئاسة هذه العام بتقديم خدمات راقية واستثنائية لراحة زوار بيت الحرام، لا سيما وسط ظروف جائحة كورونا فكل الخدمات جاءت لتضع سلامة المعتمر والقاصد والمصلي في الأولية، ما انعكس إيجابًا على الزوار والقاصدين.

فيما أشار فضل الرحمن عبدالله إلى أن خدمات المسجد الحرام مسهلة وميسرة وفي متناول الجميع لا سيما خدمات الترجمة لغير الناطقين بالعربية، مشيدًا بتسخير الرئاسة التقنية الحديثة لخدمة المعتمرين والقاصدين في المسجد الحرام.

وأكد طلال بن محمد، أن هذه الخدمات غير مستغربة على الرئاسة والقائمين على الأعمال في الحرمين الشريفين فطالما كانت الخدمات المقدمة في المسجد الحرام على أكمل وأفضل وجه، وما قدمته الرئاسة من عمل وخدمة استثنائية يشهد لها القاصي والداني في هذا الشهر المبارك لهذا العام ووسط هذه الظروف الاستثنائية مثار للإعجاب.

وأبدت المعتمرة سلمى الناصر إعجابها بما شاهدته من تسهيلات وخدمات في المسجد الحرام، لافتة إلى العناية والاهتمام المبذولين لسلامة المعتمرين وتسخير التقنية وتسهيل كل الخدمات لضمان سلامة مرتادي بيت الله الحرام، وتوفير كل سبل الراحة لهم.

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