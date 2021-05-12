الخيَّالة السعودية أمل فيصل: الأمير سعود بن سلمان يولي رياضة الفروسية كل اهتمامه

أكدت الخيَّالة السعودية أمل فيصل لـ«عاجل» أن الأمير سعود بن سلمان آل سعود يولي رياضة الفروسية العريقة كل اهتمامه.

وثمنت الخيالة السعودية دعم الأمير سعود بن سلمان السخي للخيالة السعوديين في الإسطبل؛ وأبدت للأمير شكرها واعدة برفع علم المملكة العربية السعودية عاليًّا؛ بالحصول على مراكز متقدمة في السباقات المحلية والدولية.

وتعتبر الخيالة السعودية أمل فيصل أول خيالة نالت رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز الدولي ديسمبر العام الماضي2020، كما تعد أول خيَّالة محليًّا حاصلة على الرخصة من ميدان الجنادرية.

جدير بالذكر أن إسطبل الأمير الداعم سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلن العام الماضي التعاقد مع الخيالة أمل فيصل رسميًّا لتكون أول فارسة سعودية في الميدانين الرسميين ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض وميدان الملك خالد بالطائف.

ويعد ذلك الإسطبل الوحيد في نادي سباقات الخيل المتعاقد مع فتاة رسميًّا حتى الآن، وفيه تقضي أمل فيصل، معظم وقتها؛ حيث تتوافر لها بيئة آمنة ومحفزة للطموح لتجاور زملاءها الفرسان إلى القمة، فيما ستشارك بجياده في موسم الفروسية الحالي (2021) بالطائف.

وقد عرفت بمسيرة متألقة في عالم الخيل بدأت منذ 2006 ثم شاركت في الإمارات عام 2008 في رياضة القدرة والتحمل، وأصبحت النجمة دوليًّا بطلة لسباق عام 2018 وتاهلت لفئة النجمتين مسافة 120 كم وشاركت في دول الخليج والأردن ومصر، وكانت آخر مشاركاتها بسباقات القدرة في أبوظبي بمنافسات كأس الشيخة فاطمة بنت منصور عام 2019.

وفي عام 2020 عادت إلى أرض الوطن لتستقبلها بميدان المؤسس تلك اللفتة الكريمة التي غيَّرت مسارها لتكون الفتاة السعودية الأولى في عالم سباقات السرعة المعروفة بصعوبتها وتحدياتها.