السفير الياباني في السعودية يتحدث عن انطباعه عن الرياض: منبهر بالتطورات

أبدى السفير الياباني بالسعودية، فوميو إيواي، شغفه بجمال العاصمة الرياض، ومدى التطور الذي تشهده.

وأضاف «إيواي» الملقب بـ«أبو كوجي»، صعدت أحد المباني في العاصمة السعودية، وأردكت مدى التطور والتوسع في تلك المدينة التي تشهد تغييرات كبيرة.

وتابع متحدثا باللغة العربية: خلال أول زيارة لي لديوان وزارة الخارجية السعودية، استقبلتني موظفة ولم يكن ذلك موجودا منذ عشر سنوات، وفق «العربية».

واستكمل الدبلوماسي الياباني الذي اعتاد التفاعل مع السعوديين عبر تويتر: خلال شهر رمضان المبارك تمت استضافتي بمناسبات كثيرة واستمتعت كثيرا بأوقات جميلة.

