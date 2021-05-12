السفارة الأمريكية في الرياض تهنئ القيادة والسعوديين بمناسبة عيد الفطر

هنأت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض مارتينا سترونج، القيادة في المملكة وجميع المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت القائم بأعمال السفارة السيدة مارتينا سترونج، في مقطع بثته السفارة: أهنئ باسم جميع منسوبي بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، أهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ولجميع أصدقائنا وزملائنا السعوديين بعيد الفطر.

وتابعت المسؤولة الأمريكية: خلال شهر رمضان، قضى المسلمون في السعودية وحول العالم وقتًا مليئًا بالروحانيات وقيم الامتنان والرحمة والعطاء، نتمنى قبول صلوات الناس من أجل السلام في جميع أنحاء العالم.

واختتمت السفارة الأمريكية تغريدتها، قائلة: كل عام وأنتم بخير.