السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل معاليه الله تعالى أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الصحة والعافية، والعزة والتمكين، وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه على ما يوليانه للوطن والمواطنين من عناية واهتمام، وأن يمدَّ في عمرهما ويبارك في عملهما، وأن يحفظهما بحفظه ويكلأهما برعايته.

وقال: “نستقبل عيد الفطر المبارك وبلادنا الغالية تعيش في أزهى عصورها بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة وحرصها وسعيها الدؤوب لكل ما يخدم الوطن والمواطن في المجالات كافة، منوّهاً بالدعم السخي من القيادة لأعمال وبرامج الوزارة المتنوعة الذي أسهم في تحقيق إنجازات وأعمال مباركة قدمتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك في إطار رسالتها السامية في خدمة بيوت الله ونشر الدعوة القائمة على الوسطية والاعتدال والعناية بضيوف الرحمن وكتاب الله طباعة وتعليما ونشرا، إلى جانب نجاح الوزارة في تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين وفق “البروتوكولات” الصحية في أكثر من 24 دولة حول العالم التي نفذتها الوزارة وحظيت بإشادة واهتمام وتقدير بالدور الإنساني الذي تقدمه المملكة من قيادات سياسية وإسلامية واجتماعية بتلك الدول.

وسأل معاليه أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه، وأن يرفع وباء كورونا عن البلاد خاصة وعن جميع بلاد العالم، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.