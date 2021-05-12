السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 27 ثانية - 10:01 مساءً, 12 مايو 2021 م
المناطق - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.