شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» للمعتمرين والمصلين: «شكر الله لكم وعيكم وتعاونكم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن شكره للمعتمرين والمصلين، وقال: "شكر الله لكم وعيكم وتعاونكم مع الجهات الأمنية والصحية المتعاونة مع رئاسة شؤون الحرمين في تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية".

وتابع عبر "تويتر": "أيها المسلمون عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، الحمد لله والشكر لله عزّ وجل أن حبانا هذا العيد السعيد بعد أن وفقنا لصيام رمضان المبارك وأداء التروايح والقيام".