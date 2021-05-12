اخبار السعوديه

«السديس» للمعتمرين والمصلين: «شكر الله لكم وعيكم وتعاونكم»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» للمعتمرين والمصلين: «شكر الله لكم وعيكم وتعاونكم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن شكره للمعتمرين والمصلين، وقال: "شكر الله لكم وعيكم وتعاونكم مع الجهات الأمنية والصحية المتعاونة مع رئاسة شؤون الحرمين في تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية".

وتابع عبر "تويتر": "أيها المسلمون عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، الحمد لله والشكر لله عزّ وجل أن حبانا هذا العيد السعيد بعد أن وفقنا لصيام رمضان المبارك وأداء التروايح والقيام".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا