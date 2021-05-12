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الألعاب النارية تزين سماء الباحة غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

الألعاب النارية تزين سماء الباحة غدًا

احتفالًا بعيد الفطر المبارك

متابعات الخليج 365 - واس

تتزين سماء مدينة الباحة مساء غداً, بألوان الفرح التي تجسدها الألعاب النارية احتفالاً بعيد الفطر المبارك لهذا العام.

توجيه أمير الباحة: 

وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, تنظم إمارة المنطقة فعالية الألعاب النارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، التي سوف تطلق بجوار المركز الحضاري بمدينة الباحة، من قبل مؤسسة متخصصة وبأشكال النخلة ورائد الفضاء والبراشوت والسهم والقلب والنافورة والأشكال الهندسية الأخرى المتنوعة، حيث تم تجهيز الموقع بجميع التجهيزات اللازمة واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة كافة في نقل وتخزين طلقات الألعاب المضيئة بهدف توفير السلامة للجمهور.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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