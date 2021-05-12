الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت اللجنة الدائمة للفتوى، التابعة لهيئة كبار العلماء، على سؤال بشأن حكم من فاتته تكبيرات العيد، هل يقضيها أم يتم صلاته؟

تكبيرات العيد:

وتداول البعض إجابة اللجنة والتي أكدت أنه من فاتته التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فإنه يدخل مع الإمام في الركعة، ولا يأتي بما فاته من التكبيرات الزوائد؛ لأنها سنة فات محلها، وإن فاتته ركعة كاملة فإنه يقضيها بتكبيراتها الزوائد على صفتها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أوقات صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بجميع مناطق المملكة.

مواعيد صلاة عيد الفطر:

وأوضحت الشؤون الإسلامية أن صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة ستكون في تمام الساعة الخامسة و58 دقيقة، وفي المدينة المنورة 5 و53 دقيقة، أما في الرياض فستكون في الساعة 5 و25 دقيقة، وفي بريدة 5 و33 دقيقة.

وبالنسبة إلى صلاة العيد في الدمام فستكون في تمام الخامسة و8 دقائق، وفي أبها 5 و52 دقيقة، وفي تبوك 5 و59 دقيقة، أما في حائل فستكون في تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة.

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