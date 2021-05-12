كيفية صلاة عيد الفطر في المنزل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

يشرع بعض المسلمين في أداء صلاة العيد في بيوتهم؛ بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في العديد من دول العالم، بالتزامن مع فرض الإجراءات والتدابير الاحترازية.

صلاة العيد في المنزل:

ويُشرع للمسلم ترديد تكبيرات العيد في المنزل، وينقطع التكبير مع شروعه في الصلاة، وتُصلى على صفتها ركعتين بدون خطبة، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام بعدها ست تكبيرات زوائد، وفي الركعة الثانية يقوم مكبرًا تكبيرة الانتقال ثم يكبر خمس تكبيرات زوائد.

مواعيد صلاة عيد الفطر:

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أوقات صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بجميع مناطق المملكة.

وأوضحت الشؤون الإسلامية أن صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة ستكون في تمام الساعة الخامسة و58 دقيقة، وفي المدينة المنورة 5 و53 دقيقة، أما في الرياض فستكون في الساعة 5 و25 دقيقة، وفي بريدة 5 و33 دقيقة.

وبالنسبة إلى صلاة العيد في الدمام فستكون في تمام الخامسة و8 دقائق، وفي أبها 5 و52 دقيقة، وفي تبوك 5 و59 دقيقة، أما في حائل فستكون في تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة.

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