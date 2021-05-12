رسالة من السديس للمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

هنأ الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ عبدالرحمن السديس، المسلمين بعيد الفطر المبارك.

عيدكم مبارك:

وقال السديس: أيها المسلمون عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، الحمد لله والشكر لله عزّ وجل أن حبانا هذا العيد السعيد بعد أن وفقنا لصيام رمضان المبارك وأداء التراويح والقيام.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم رمضان والتي أكد فيها على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين، والتي تضمنت (١٠) محاور رئيسية.

خطة رمضان:

وأكد السديس أن الرئاسة العامة والجهات الأمنية داخل الحرمين الشريفين قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، وطبق النظام بحزم وقوة فيما يخص الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصحية التي أوصت بها الجهات المختصة، للمحافظة على سلامة وصحة ضيوف الرحمن، مما جعل موسم رمضان لهذا العام (١٤٤٢هـ) يتم بنجاح رغم الظروف الاستثنائية، وأنه لم يتم بين قاصدي وزوار الحرمين الشريفين أي حالات وبائية.



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