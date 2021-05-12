اخبار السعوديه

الملك سلمان يتلقى اتصالًا من السيسي للتهنئة بعيد الفطر

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا من السيسي للتهنئة بعيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

الملك سلمان يتلقى اتصالًا من السيسي للتهنئة بعيد الفطر

بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة المباركة

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.


شارك الخبر

شارك الخبر




محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا