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شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا من السيسي للتهنئة بعيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12
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الملك سلمان يتلقى اتصالًا من السيسي للتهنئة بعيد الفطر
بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة المباركة
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.
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