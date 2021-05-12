جولة في سوق الخميس أحد أقدم أسواق حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يعتبر سوق الخميس في حفر الباطن من أقدم الأسواق الشعبية بالمحافظة حيث يقارب عمره الـ 40 عامًا، ويتميز السوق بموقعه بوسط المحافظة وقربه من عدة أحياء، كما تتوفر به جميع أنواع البضائع.

“متابعات الخليج 365” التقت بأحد أقدم أصحاب المحالّ في السوق الذي ذكر أن السوق كان عبارة عن بسطات في حي البلدية بالموقع الحالي لأمانة حفر الباطن، ومن ثم نقله إلى موقعه الحالي بحي الخالدية.

بدايات سوق الخميس

وأضاف: كانت بدايات السوق بيع البضائع الجديدة في السيارات ومن ثم المضلات، ليبنى بعد ذلك “صناديق” خشبية التي احترقت بعد فترة، ليصلنا قرار من البلدية في ذلك الوقت بالبناء بعد تزويدنا بالمخططات.

تسمية السوق

وحول تسمية السوق أوضح بان ذلك يعود لتجمع البادية به يوم الخميس عندما كان هذا اليوم في ذلك الوقت بداية الإجازة الأسبوعية، حيث كانت البادية من أبرز قاصدي السوق، الذي يمتاز بكثرة مواقفه وكونه مكشوفًا يستمتع الزوار بالتسوق بكل بساطة.

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