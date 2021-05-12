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أمانة عسير تنهي أعمالها في 78 حديقة ومتنزه استعدادًا لـ عيد الفطر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

أمانة عسير تنهي أعمالها في 78 حديقة ومتنزه استعدادًا لـ عيد الفطر

وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة أكثر من 78 من المتنزهات والحدائق والميادين وذلك لاستقبال الزوار، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس .

استعدادات مبكرة:

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة استعدت للعيد مبكرًا بخطة شاملة تضمنت أعمال الصيانة والتهيئة والتطهير والتعقيم للمرافق العامة لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر، إضافة إلى التأكد من توفر متطلبات السلامة في ألعاب الأطفال.

وأشار إلى أنه قد خصص فرق ميدانية والتي ستكون أعمالها مستمرة طيلة فترة أيام عيد الفطر، وستشمل النظافة العامة وتطهير حاويات النفايات وتعقيم المتنزهات والمواقع العامة وتهيئتها؛ وذلك حرصًا على تسخير كافة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

أمانة عسير تنهي أعمالها في 78 حديقة ومتنزه استعدادًا لـ عيد الفطر - متابعات الخليج 365

أمانة عسير تنهي أعمالها في 78 حديقة ومتنزه استعدادًا لـ عيد الفطر - متابعات الخليج 365

أمانة عسير تنهي أعمالها في 78 حديقة ومتنزه استعدادًا لـ عيد الفطر - متابعات الخليج 365

أمانة عسير تنهي أعمالها في 78 حديقة ومتنزه استعدادًا لـ عيد الفطر - متابعات الخليج 365

أمانة عسير تنهي أعمالها في 78 حديقة ومتنزه استعدادًا لـ عيد الفطر - متابعات الخليج 365

أمانة عسير تنهي اعمالها في 78 حديقة و متنزه استعدادا لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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