الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

أمانة عسير تنهي أعمالها في 78 حديقة ومتنزه استعدادًا لـ عيد الفطر

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة أكثر من 78 من المتنزهات والحدائق والميادين وذلك لاستقبال الزوار، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

استعدادات مبكرة:

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة استعدت للعيد مبكرًا بخطة شاملة تضمنت أعمال الصيانة والتهيئة والتطهير والتعقيم للمرافق العامة لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر، إضافة إلى التأكد من توفر متطلبات السلامة في ألعاب الأطفال.

وأشار إلى أنه قد خصص فرق ميدانية والتي ستكون أعمالها مستمرة طيلة فترة أيام عيد الفطر، وستشمل النظافة العامة وتطهير حاويات النفايات وتعقيم المتنزهات والمواقع العامة وتهيئتها؛ وذلك حرصًا على تسخير كافة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.



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