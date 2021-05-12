- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم انتعاش وإقبال على محلات الحلويات والمكسرات في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12
انتعاش وإقبال على محلات الحلويات والمكسرات في عسير
وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
شهدت محلات الحلويات بمنطقة عسير انتعاشًا في حركة البيع والشراء وذلك لرغبة الأهالي في توفير الحلويات المختلفة في منازلهم لاستقبال عيد الفطر المبارك.
تزيين وعروض:
وزينت الكثير من محلات الحلويات والتسوق عروضها من منتجات الحلويات والمكسرات لجذب زوار الأماكن وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم للدخول المتسوقين وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
شارك الخبر
شارك الخبر