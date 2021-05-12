الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

انتعاش وإقبال على محلات الحلويات والمكسرات في عسير

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شهدت محلات الحلويات بمنطقة عسير انتعاشًا في حركة البيع والشراء وذلك لرغبة الأهالي في توفير الحلويات المختلفة في منازلهم لاستقبال عيد الفطر المبارك.

تزيين وعروض:

وزينت الكثير من محلات الحلويات والتسوق عروضها من منتجات الحلويات والمكسرات لجذب زوار الأماكن وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم للدخول المتسوقين وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.



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