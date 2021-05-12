السعودية | الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الهند

المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

وأكد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية الهند الصديقة في مواجهة جائحة “COVID-19”.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية والدولية.