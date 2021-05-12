كاراديتش يقضي باقي عقوبته بالسجن مدى الحياة في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لندن، الأربعاء، نقل رادوفان كاراديتش، المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب البوسنة، ليقضي بقية عقوبة سجنه في بريطانيا.

وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، في بيان، إن بريطانيا "أيدت 30 عاما من السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم كاراديتش البشعة".



وأضاف راب: "رادوفان كاراديتش هو أحد الأشخاص القلائل الذين أدينوا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وكان مسؤولاً عن مذبحة الرجال والنساء والأطفال في سريبرينيتشا وساعد في حصار سراييفو بهجماته الوحشية على المدنيين.

كاراديتش، البالغ من العمر 75 عامًا، كان رئيسًا لجمهورية البوسنة والهرسك الصربية (جمهورية صربسكا) - أحد الكيانين في البوسنة والهرسك - بين عامي 1992 و1996.

وأعلن نفسه رئيسًا لجمهورية صرب البوسنة بعد شهر من إعلان دولة البوسنة والهرسك استقلالها عن يوغوسلافيا السابقة، بعد استفتاء قاطعه معظم صرب البوسنة.

اختبأ كاراديتش عام 1996، بعد أن وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية خلال حرب البوسنة.

وقُتل ما يقدر بنحو 100000 مسلم بوسني وكروات بوسني، وتعرض آخرون لجرائم إرهابية، بما في ذلك الاغتصاب كأداة للإرهاب خلال فترة رئاسته. كما كان مسؤولا عن حصار سراييفو الذي استمر 44 يومًا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 10000 شخص.

ألقي القبض على كاراديتش عام 2008 ومثل أمام محكمة جرائم الحرب في بلغراد، قبل تسليمه إلى هولندا ووضعه في سجن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

ووجهت إليه 11 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأدين في 10 منها عام 2016، وحكم عليه بالسجن 40 عاما.

وفي عام 2019، مثل كاراديتش أمام محكمة الاستئناف في لاهاي، حيث تم رفع العقوبة إلى السجن مدى الحياة.