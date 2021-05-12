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58 جامعًا ومسجدًا ومُصلى جاهزة لأداء صلاة العيد في رفحاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

58 جامعًا ومسجدًا ومُصلى جاهزة لأداء صلاة العيد في رفحاء

وفق الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار

متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء تجهيزاتها لصلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442 وذلك بتجهيز 58 جامعًا ومساجد مساندة ومصليات.

تجهيز مصليات العيد

صرح مدير إدارة المساجد برفحاء محمد بن سعيد الخمعلي أن التجهيزات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور: عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله المتضمنة إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمصليات والجوامع والمساجد الإضافية؛ وذلك تخفيفًا على المصلين وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم تفشي فيروس كورونا بعد حفظ الله تعالى.

تطبيق الاحترازات في صلاة العيد

وشدد الخمعلي بضرورة تقيد الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار سجادة الصلاة والتباعد الجسدي، علمًا بأن موعد دخول الخطيب سيكون بعد شروق الشمس بربع ساعة فمحافظة رفحاء يكون دخول الخطباء عند تمام الساعة: ٥.٢٩ دقيقة.

58 جامعًا ومسجدًا ومُصلى جاهزة لأداء صلاة العيد في رفحاء - متابعات الخليج 365

وقدم الخمعلي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية على حرصه ومتابعته المستمرة حول جاهزية الجوامع والمساجد المساندة والمصليات لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢هـ وكذلك توجيهات فضيلة المدير العام لفرع الوزارة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي لمتابعته المستمرة والدقيقة من خلال تجهيز الجوامع والمساجد والمصليات والعناية بها مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بمنع انتشار فيروس كورونا ـ بإذن الله.

وكما قدم شكره لمحافظ رفحاء فراج بن سعود العماني لمتابعته المستمرة لما يخدم بيوت الله، والشكر موصول للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية المشاركة معنا من خلال المساندة لتجهيز مصليات الأعياد بمحافظة رفحاء والمراكز والقرى التابعة لها لصلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢هـ حفظ الله ولاة الأمر وبلادنا من كل شر.

صلاة العيد في رفحاء
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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