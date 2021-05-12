اخبار السعوديه

اكتمال توزيع 250 ألف مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين في المسجد الحرام

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم اكتمال توزيع 250 ألف مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

اكتمال توزيع 250 ألف مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين في المسجد الحرام

ضمن مبادرة ظل ووقاية

متابعات الخليج 365 - واس

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم توزيع ربع مليون مظلة شمسية في مراكز استقبال وفرز المعتمرين لدى دخولهم للحرم المكي ضمن مبادرة “ظل ووقاية” التي بدأت مطلع شهر رمضان وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس .
ونوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالدعم الذي تجده الوزارة من القيادة الحكيمة لإنفاذ برامجها ومبادراتها لتحقيق رسالتها السامية اتساقاً مع ريادة المملكة للعمل الإسلامي وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار, مثمناً للقطاعات الحكومية مساندتها للوزارة في تنفيذ المبادرة.
يذكر أن مبادرة “ظل ووقاية” هدفت إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك وحظيت بإشادة واسعة من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين.

توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي


شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا