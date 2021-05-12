الملك سلمان يوجه بتبرع السعودية لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - واس

انطلاقًا من روابط الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإيمانًا من المملكة برسالتها السامية المتمثلة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.

تعلن سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق الشقيقة عن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده اللـه – بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، هدية من خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي الشقيق.

كما تعلن المملكة عن استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

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