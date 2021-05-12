شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر بالطائف يودع رمضان باستقبال 4879 بلاغا ويستقبل العيد بالتواجد في مصليات العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف تستقبل العيد برفع استعداداتها لأيام العيد بتغطية المواقع المهمة وبعض المصليات خلال صلاة العيد وكذلك تواجد فرقها التطوعية والإسعافية لمتابعة التقيد بالإجراءات الاحترازية، فيما اختتم 24 مركزا في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها رمضان باستقبال 4879 بلاغا كان منها 3214 بلاغا للحالات المرضية مثل المشاكل التنفسية وامراض السكري والجلطات الدماغية، فيما بلغت البلاغات للحوادث 1665 بلاغاً.

وتهيب الهيئة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر خلال فترة العيد بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، و البلاغ عن أي حالة إسعافية عن طريق الرقم 997 او استخدام تطبيق اسعفني فهو يساعد كثيرا في الوصول الي الموقع بكل سهولة، بالإضافة إلي الكثير من المميزات لهذا التطبيق.