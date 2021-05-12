شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طارق الحبيب يقدم رؤية نفسية عن هوس الشهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم البروفسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب رؤية نفسية عن هوس الشهرة الذي يصيب بعض الأشخاص.

وقال "الحبيب" خلال لقائه ببرنامج "نفوس مطمئنة" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "هوس الشهرة أو أي شئ ذات قيمة عند الطفل يجب أن أربط به أشياء محبوبة أو مفيدة".

وأضاف: "يجب الاستفادة من هذا الهوس الشديد بالشهرة من أجل تحقيق أمور مفيدة في أشياء أخرى مثل ربط الشهرة بالقبول فالنوع الأول مشهور معروف غير مقبول والنوع الثاني مشهور مقبول".

وأوضح "الحبيب" أن النوع المشهور المقبول يحظى بدعم الناس وحبهم؛ لذا في حالة هوس الشهر يجب أن تبحث الجمال في السئ جدًا.

وتابع: "الشهرة التي تؤدي إلى القبول بعض العادات الاجتماعية ومساعدة الفقراء فأعرف مناطق القبول التي تحبها لكي أربطها بالشهرة فتحافظ على القبول وتحقق مزيد من الإنتاج".