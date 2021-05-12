شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ذوو مؤذن الحرم المكي الراحل محمد سراج: رفع الأذان لأول مرة وهو بعمر الـ12 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف ذوو مؤذن الحرم المكي الراحل الشيخ محمد سراج معروف، عن أبرز المحطات التي عاشها قبل أن يصبح مؤذنا للحرم لمدة 40 عاماً.

وقال نجله نزار محمد سراج، خلال لقاء ببرنامج "أعلام من الحرمين" على قناة "السعودية"، إن والده الراحل رفع الأذان لأول مرة وهو بعمر الـ12 عاما، بعد أن اتجه برفقة والده سراج معروف إلى الحرم لرفع الأذان، وعندما وصل لمنارة "باب الزيادة" شعر بضيق التنفس وطلب من نجله محمد رفع الأذان.

ولفت شقيقه أحمد معروف أن الشيخ محمد سراج وُلد في مكة المكرمة عام 1370هـ، ونشأ في حي المسفلة بمنزل والده، وكان دائماً مرافقاً لوالده المصاب بمرض الربو.

وأبان إن أخاه يحب الأذان منذ أن كان صغيرا، حيث كان يقوم بالصعود إلى سطح المنزل ليرفع الأذان مع أذان المسجد الحرام، لافتاً إلى أنه كان باراً بوالديه ومحباً لأفعال الخير.