شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة خلال إجازة عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة خلال إجازة عيد الفطر المبارك١٤٤٢هـ.

وأشارت إلى جميع المراكز الصحية المناوبة تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 4 مساء، بينما المراكز الصحية المناوبة وممتدة العمل 16 ساعة تعمل من 8 صباحا وحتى 12 صباحا.

وأوضحت أن المراكز الصحية المناوبة وممتدة العمل 24 ساعة تعمل: تستقبل المراجعين طوال اليوم.