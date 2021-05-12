شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصص تبرع بالأعضاء عنوانها التضحية والمحبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض مركز التواصل الحكومي قصص تبرع بالأعضاء من خلال مقطع فيديو عنوانه "التضحية والمحبة".

وروت "بشاير" قصة تبرعها لوالدها قائلة:" تبرعت بالكلى لوالدي، كنت أذهب دائمًا معه إلى المستشفى وكان يقطع قلبي وهو جالس على مكائن الغسيل بالمستشتفى فاتخذت القرار وصحتي بعدا التبرع الحمد الله كويسة".

فيما تحدث "عبدالرحمن" عن قصة تبرعه لأبنته من أجل إنقاذ حياتها: "كانت رسيل تحتاج إلى زراعة الكلى وأجريت فحوصات لي ولأمها الأنسب من يتبرع فكنت أنا الأنسب وأجريت العملية والحمد الله الآن صحتها اتحسنت".

وقص "عبدالإله" قصة تبرعه لأخيه بعد أن علم بمرضه قائلاً: "أخوي كان حزين جدًا فبادرت أنا وبدأت بالاجراءات للتبرع وتحسنت صحة عبدالله الحمد الله بعد التبرع وأنا أمارس حياتي طبيبعي".