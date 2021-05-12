شكرا لمتابعة خبر عن سريلانكا تعلن عن تطبيق اجراءات جديدة للمسافرين إليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوهت سفارة المملكة في سريلانكا أن الأنظمة تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الكترونية لدخول أراضيها؛ نظرًا للظروف الحالية في تفشي وباء فايروس كورونا 19- COVID.

وأعلنت وزارة الصحة السريلانكية عن إجراءات جديدة ستطبق حتى 31 مايو 2021م على جميع المسافرين القادمين من الخارج ، وهي كالتالي:

- تأشيرة دخول الكترونية إلى سريلانكا. . فحص PCR قبل 96 ساعة.

- شهادة التطعيم الأصلية ضد كوفيد 19 باللغة الإنجليزية.

- فحص PCR عند الوصول.

- الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا على جميع القادمين إلى

سريلانكا واجراء فحوصات PCR خلال فترة الحجر.

- يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية المترتبة على ما ورد أعلاه.