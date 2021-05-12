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سريلانكا تعلن عن تطبيق اجراءات جديدة للمسافرين إليها

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شكرا لمتابعة خبر عن سريلانكا تعلن عن تطبيق اجراءات جديدة للمسافرين إليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوهت سفارة المملكة في سريلانكا أن الأنظمة تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الكترونية لدخول أراضيها؛ نظرًا للظروف الحالية في تفشي وباء فايروس 19- COVID.

وأعلنت وزارة الصحة السريلانكية عن إجراءات جديدة ستطبق حتى 31 مايو 2021م على جميع المسافرين القادمين من الخارج ، وهي كالتالي:

- تأشيرة دخول الكترونية إلى سريلانكا. . فحص PCR قبل 96 ساعة.

- شهادة التطعيم الأصلية ضد كوفيد 19 باللغة الإنجليزية.

- فحص PCR عند الوصول.

- الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا على جميع القادمين إلى

سريلانكا واجراء فحوصات PCR خلال فترة الحجر.

- يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية المترتبة على ما ورد أعلاه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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