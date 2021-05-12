اخبار السعوديه

بالفيديو.. العسكر يوضح حكم زكاة المال الذي حال الحول على بعضه دون بعض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العسكر يوضح حكم زكاة المال الذي حال الحول على بعضه دون بعض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبدالرحمن بن علي العسكر، حكم زكاة المال الذي حال الحول على بعضه دون بعض.

وقال العسكر خلال حواره في قناة الرسالة:"الزكاة فريضة الله عز وجل في المال ومن الأموال الزكاوية الذهب والفضة وما يأخذ حكمها من الأوراق النقدية من الريالات والدولارات والدراهم والدنانير وغير ذلك".

وأضاف:"الأصل في الزكاة لا تجب  إلا بشرطين وهما بلوغ النصاب وأن يحول عليه الحول أي سنة هجرية كاملة".

وتابع:"إذا كان الشخص عنده مال كثير ويمكن تمييز بعضه البعض بإمكانه أن يعرف حول كل ماله بخلاف من ماله يسير".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا