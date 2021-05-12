شكرا لمتابعة خبر عن "الخثلان" يوضح حكم الحزن يوم العيد بفراق شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم الحزن يوم العيد بفراق شهر رمضان والضوابط الشرعية للفرح بالعيد.

وقال "الخثلان" خلال لقائه على قناة "المجد": "الحزن يوم العيد غير مشروع وهذا خلاف ما وردت النصوص فالعيد يوم الفرح والسرور؛ لذلك فرضت فرضت زكاة الفطر كي يشارك الجميع في فرحة العيد".

وأضاف: "كما حرم الصيام يوم العيد أيضًا وأما ما روي عن السلف أن هناك حزن يوم العيد هذا اجتهاد البعض ولا يشرع الحزن يوم العيد ولكن الفرح لا يخرج عن الضوابط الشرعية من محرمات ومعاصي بحجة الفرح بالعيد ".