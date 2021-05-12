إصابات كورونا الجديدة.. الرياض و4 مناطق سعودية تتصدر الترتيب

تصدَّرت الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 342 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ276 حالة، ثم المنقطة الشرقية 133 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ56 حالة، ثم منطقة عسير بـ55 حالة، ثم منطقة جازان بـ48 حالة، ثم منطقة القصيم بـ28 حالة، ثم منطقة تبوك بـ26 حالة، ثم منطقة نجران بـ16 حالة، ثم منطقة حائل ومنطقة الباحة بـ14 حالة، ثم منطقة الحدود الشمالية 9 حالات، ثم منطقة الجوف بـ3 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالات وفاة جديدة، و908 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 429389، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 413010، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7111 حالة.

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