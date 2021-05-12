السعودية تستعد لتصدير 160 طن أكسجين سائل إلى الهند

تستعد المملكة العربية السعودية لتصدير 160 طنًا من الأكسجين السائل إلى الهند.

وقالت قناة «العربية»، إنه يتم تجهيز تلك الكمية في أحد مصانع الدمام استعداداً لتصديرها إلى موانئ الهند التي تواجه كارثة صحية جراء تفشي فيروس كورونا.

وفي أبريل الماضي قدمت المملكة العربیة السعودیة، 80 طنًا متريًّا من الأكسجين السائل إلى الهند، للمساھمة في مواجھة التفشي الحاد لفیروس كورونا في البلاد، وشكرت سفارة الھند المملكة التي بادرت لتقدیم المساعدات الطبیة في ظل الظروف الصحیة المتأزمة التي تشھدھا حالیًّا.

يأتي ذلك فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند الـ250 ألفًا، حسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء، بينما يستمر تفشي الوباء في هذا البلد الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 254 ألفًا و197 منذ بداية الوباء. أما عدد الإصابات فقد ارتفع حوالي 350 ألفًا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23.3 مليون.

وبينما يتراجع الوباء في المدن الكبرى على ما يبدو، ينتشر الفيروس في المناطق الريفية النائية الواسعة التي تضم ثلثي السكان في الهند. ويعتقد العديد من الخبراء أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أكبر من ذلك بكثير.