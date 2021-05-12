الشيخ محمد سراج الدين.. قصة مؤذن ظل يجذب قلوب المصلين بالحرم المكي 34 عامًا

يعد الشيخ محمد سراج معروف واحدًا من كبار المؤذنين في الحرم المكي الشريف الذي طالما صدح بالأذان وأبهر المصلين.

وقد ولد الشيخ سراج في مكة المكرمة، في عام 1370هـ، ونشأ في بيت بحي المسفلة وهناك تربى بأحد البيوت الشعبية، وفق قناة «السعودية».

ويقول أحمد، شقيق الشيخ الراحل: إن نشأة أخي ارتبطت بمرافقة الوالد – رحمه الله - وعشق الآذان منذ الصغر حتى أنه كان يصعد أعلى المنزل وقت الأذان ويؤذن مع الحرم.

ويضيف نزار معروف «نجل الشيخ محمد»، نشأ والدي على حب خدمة الآخرين والتعاون فكان يستمتع بخدمة والديه وإخوته منذ نعومة أظافره وكان يخلط مابين خدمة والده وملازمته في الذهاب إلى الحرم حيث كان لوالده ضيق في التنفس لذلك كان يلازمه.

وتابع: كانت مرحلة الانتقال والتغيير في حياة الشيخ محمد في عمر الثانية عشرة حيث كان برفقة والده وكانا ذاهبين إلى الحرم لأداء أذان صلاة العصر وتأخر والده، وما إن وصلا منارة باب الزيادة أسرع الشيخ محمد مع والده للصعود إلى المنارة وهنا اشتد ضيق التنفس على الوالد، فطلب من الشيخ محمد – حينذاك – الأذان وهو ماحدث بالفعل، وكانت تلك المرة الأولى لرفعه الأذان في الحرم المكي وقوبل الأمر بتشجيع وتحفيز، وهنا بدأ حب الشيخ محمد لرفع الأذان في جنبات الحرم المكي الشريف.

وقد كان يرفع الأذان نيابةً عن والده الشيخ سراج عبد الرحمن معروف أثناء مرضه، ثم تعين رسميًا عام 1403هـ/ 1983م حتى وفاته في 14 ربيع الأول 1437 هـ / 25 ديسمبر 2015.