بالفيديو.. الزعاق يوضح شروط وأركان رؤية الهلال

أوضح خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أركان وشروط رؤية الهلال، لافتًا إلى أن متابعة الأهلة من العلوم الموروثة لدى عامة المسلمين، وقد وضع العلماء أركانًا وشروطًا للرؤية.

وفي مقطع فيديو، عبر حسابه على تويتر، قال الزعاق: لا يُرى الهلال إلا إذا تحقق ركنان أساسيان، وهي أن يولد الهلال قبل مغيب الشمس، وأن يمكث فترة بعده.

وعن شروط الرؤية، قال الزعاق: إنها ثلاثة شروط، أولها أن تكون السماء صافية، وألا يقل البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن 7 درجات حتى يتخلق النور في جُرم القمر، وألا يقل بُعد القمر عن الأفق الأقرب عن 5 درجات، حتى يخرج من التلوث البيئي والضوئي.

وأضاف الزعاق: ولادة الهلال، تنقسم إلى "ولادة مشاهدة" وتعني حدوث كسوف للشمس؛ بحيث تكون الشمس والقمر على خط طول سماوي واحد ويحجز القمر الشمس خلفه، أما القسم الثاني فهو الولادة الخفية، والتي فيها يكون القمر فوق الشمس لكنه لا يحجزها.

وتابع الزعاق: قد يولد القمر ويغيب قبل الشمس، ويُسمى هذا علميًّا الإجهاض؛ لأن القمر يكون قريب من الشمس، لكن حركته تكون أسرع فيغرب قبل الشمس.

اقرأ أيضًا:

الزعاق: الخميس أول أيام عيد الفطر استنادًا لوضع الهلال