أستاذ شريعة يوضح حكم إخراج زكاة الفطرعن غائب العقل

أوضح الدكتور خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم حكم إخراج زكاة الفطر عن غائب العقل.

وقال الدكتور خالد المصلح خلال استضافته على فضائية «الرسالة» إن زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار صاع من طعام على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين.

وأضاف أن معنى الحديث أن زكاة الفطر مفروضة على كل مسلم، مشيرًا إلى أن الصغير يشمل من دون التمييز وهو لا عقل له وقد أخرج عثمان رضى الله تعالى عنه الزكاة عن الجنين واستحب ذلك جماهير العلماء.

وتابع الشيخ خالد المصلح أنه لا يشترط في زكاة الفطر العقل فهي تخرج عن بدن كل أحد ولا يشترط العقل، ففاقد العقل أو الهرم الذي فقد عقله أو الذي في غيبوبة لا يدرك كل هؤلاء يخرج عنهم.

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